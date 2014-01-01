Наружный диаметр 1 [мм] 40 Высота 1 [мм] 7 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Тип кручения правое кручение

Запчасть сальник КПП 30x40x7mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010673B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП 30x40x7mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.