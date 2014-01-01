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Сальник КПП 30x40x7mm артикул 12010673B CORTECO в Алматы

12010673B CORTECO Сальник КПП 30x40x7mm
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12010673B
Наименование Сальник КПП 30x40x7mm
Сторона установки передняя сторона
Внутренний диаметр 1(мм) 30
Наружный диаметр 1 [мм] 40
Высота 1 [мм] 7
Материал АСМ (полиакриловый каучук)
Тип кручения правое кручение
Запчасть сальник КПП 30x40x7mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12010673B. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП 30x40x7mm, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 30x40x7mm производителя CORTECO с артикулом 12010673B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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