Наружный диаметр 2 [мм] 155 Высота 1 [мм] 19,4 Материал АСМ (полиакриловый каучук)

Запчасть сальник дифференциала 82.6x141.7/155x16.5/19.4 Ивеко EuroCargo; 1992... ACM представлена по производителю CORTECO с артикулом 12006479B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12006479B Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник дифференциала 82.6x141.7/155x16.5/19.4 Ивеко EuroCargo; 1992... ACM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.