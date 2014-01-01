|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12006479B
|Наименование
|Сальник дифференциала 82.6x141.7/155x16.5/19.4 IVECO EuroCargo; 1992... ACM
|Внутренний диаметр 1(мм)
|82,6
|Наружный диаметр 1 [мм]
|141,7
|Наружный диаметр 2 [мм]
|155
|Высота 1 [мм]
|19,4
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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