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Cальник редуктора Мерседес Актрос 80*100*10 мм артикул 12002284B CORTECO в Алматы

12002284B CORTECO Cальник редуктора Мерседес Актрос 80*100*10 мм
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12002284B
Наименование Cальник редуктора Мерседес Актрос 80*100*10 мм
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 1(мм) 80
Наружный диаметр 1 [мм] 100
Высота 1 [мм] 10
Защита от пыли с пылезащитным краем

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Cальник редуктора Мерседес Актрос 80*100*10 мм производителя CORTECO с артикулом 12002284B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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