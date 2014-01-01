|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12001579B
|Наименование
|Сальник IVE 95x115x14mm
|Сторона установки
|Задний мост
|Внутренний диаметр 1(мм)
|95
|Наружный диаметр 1 [мм]
|115
|Высота 1 [мм]
|14
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Тип кручения
|переменное кручение
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник IVE 95x115x14mm производителя CORTECO с артикулом 12001579B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита