Наружный диаметр 1 [мм] 115 Высота 1 [мм] 14 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Тип кручения переменное кручение

Запчасть Сальник IVE 95x115x14mm представлена по производителю CORTECO с артикулом 12001579B. У данной детали есть аналоги с номерами: 40100093 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти CORTECO для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.