|Производитель / Поставщик
|CORTECO
|№ Производителя
|12000623B
|Наименование
|Сальник КПП 22x28x6
|Внутренний диаметр 1(мм)
|22
|Наружный диаметр 1 [мм]
|28
|Высота 1 [мм]
|6
|Материал
|NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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