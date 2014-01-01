Высота 1 [мм] 6 Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)

Запчасть сальник КПП 22x28x6 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12000623B. У данной детали есть аналоги с номерами: 0219977947, 0734300021, 81965030264, A0219977947. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник КПП 22x28x6, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CORTECO. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.