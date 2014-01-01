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Сальник ступицы, 90x120x13 LF45, 90x120x13 артикул 12000548B CORTECO в Алматы

12000548B CORTECO Сальник ступицы, 90x120x13 LF45, 90x120x13
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12000548B
Наименование Сальник ступицы, 90x120x13 LF45, 90x120x13
Внутренний диаметр 1(мм) 90
Наружный диаметр 1 [мм] 120
Высота 1 [мм] 13
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник ступицы 90x120x13 LF 45 90x120x13 представлена по производителю CORTECO с артикулом 12000548B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12000548B, 1400074, 050403. Ремкомплекты в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник ступицы 90x120x13 LF 45 90x120x13 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные ремкомплекты с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы, 90x120x13 LF45, 90x120x13 производителя CORTECO с артикулом 12000548B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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