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Сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB артикул 12000519B CORTECO в Алматы

12000519B CORTECO Сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB
Производитель / Поставщик CORTECO
№ Производителя 12000519B
Наименование Сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB
Материал NBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Внутренний диаметр 1(мм) 48
Наружный диаметр 1 [мм] 65
Высота 1 [мм] 10
Защита от пыли с пылезащитным краем
Запчасть сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB представлена по производителю CORTECO с артикулом 12000519B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12000519B Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB производителя CORTECO с артикулом 12000519B в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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