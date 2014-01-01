Наружный диаметр 1 [мм] 65 Высота 1 [мм] 10 Защита от пыли с пылезащитным краем

Запчасть сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB представлена по производителю CORTECO с артикулом 12000519B. У данной детали есть аналоги с номерами: 12000519B Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник КПП 48x65x10мм; БНК ZF 6S-90 48x65x10 NRB на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CORTECO. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.