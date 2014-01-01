|Производитель / Поставщик
|CONTITECH
|№ Производителя
|21712E11
|Наименование
|Датчик импульсов MAN 81271210055
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