Производитель / Поставщик CONTITECH № Производителя 215980010600 Наименование Проводка КАМАЗ жгут датчика скорости соединительный L=6м в сборе SIEMENS

Запчасть проводка КАМАЗ жгут датчика скорости соединительный L=6м в сборе SIEMENS представлена по производителю CONTITECH с артикулом 2159.80010600. У данной детали есть аналоги с номерами: 215980010600 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия проводка КАМАЗ жгут датчика скорости соединительный L=6м в сборе SIEMENS на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CONTITECH. Доставляем запчасти по г.Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.