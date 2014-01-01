Производитель / Поставщик CONTITECH № Производителя 215950004202 Наименование Датчик скорости КАМАЗ плоский разъем L=90мм SIEMENS

Запчасть датчик скорости КАМАЗ плоский разъем L=90мм SIEMENS представлена по производителю CONTITECH с артикулом 2159.50004202. У данной детали есть аналоги с номерами: 215950004202, 215950004202, 215950004202. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик скорости КАМАЗ плоский разъем L=90мм SIEMENS на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CONTITECH. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.