Производитель / Поставщик CONTITECH № Производителя 13X1160 Наименование Ремень клиновой Ford Scorpio 2.5D 86-93/Sierra 2.3D 87-90

Если вы хотите купить ремень клиновой Ford Scorpio 2.5D 86-93/Sierra 2.3D 87-90, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CONTITECH с артикулом 13X1160. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CONTITECH.