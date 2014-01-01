Производитель / Поставщик COJALI № Производителя 29156 Наименование Прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Knorr TEBS-4

Запчасть прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Кнорр TEBS-4 представлена по производителю COJALI с артикулом 29156. У данной детали есть аналоги с номерами: 29156, 29156, BCR255A, 09936110, 1400163, 1408252, 1408670. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Кнорр TEBS-4 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COJALI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.