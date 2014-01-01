Производитель / Поставщик COJALI № Производителя 29152 Наименование Прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Wabco EBS-E Premium

Запчасть прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Вабко ЕБС-E Премиум представлена по производителю COJALI с артикулом 29152. У данной детали есть аналоги с номерами: 29152, 29152, 10600001, 20600051, 0291452, 0292577, 1204236. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прибор бортовой диагностики J-TOD для полуприцепов с тормозной системой Вабко ЕБС-E Премиум на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COJALI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.