Производитель / Поставщик COJALI № Производителя 2224538 Наименование Клапан ручного тормоза DAF/MAN

Запчасть клапан ручного тормоза Даф/МАН представлена по производителю COJALI с артикулом 2224538. У данной детали есть аналоги с номерами: 2224538, 065189036000, 093190, 23H024, 372093, 78568, 81523156156. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан ручного тормоза Даф/МАН на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя COJALI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.