Производитель / Поставщик COJALI № Производителя 2210603 Наименование Модуль подготовки воздуха MB ACTROS/AXOR (аналог Wabco 9325000060, без нагревателя)

Запчасть модуль подготовки воздуха Мерседес Актрос/Аксор (аналог Вабко 9325000060 без нагревателя) представлена по производителю COJALI с артикулом 2210603. У данной детали есть аналоги с номерами: 2210603 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия модуль подготовки воздуха Мерседес Актрос/Аксор (аналог Вабко 9325000060 без нагревателя) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя COJALI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.