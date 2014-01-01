Производитель / Поставщик CIPEC № Производителя 1423412 Наименование Корпус фильтра воздушного Scania 4-сер. в сб. №8200/66@

Запчасть корпус фильтра воздушного Скания 4-сер. в сб. №8200/66@ представлена по производителю CIPEC с артикулом 1423412. У данной детали есть аналоги с номерами: 042144, 1335673, 1423412, 1870000, 300819. Фильтры воздушные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить корпус фильтра воздушного Скания 4-сер. в сб. №8200/66@, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные фильтры воздушные с гарантией от производителя CIPEC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.