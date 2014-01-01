Вес, кг 2.5

Если вы хотите купить ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Мерседес Аксор, Рено Премиум, Рено Магнум, Рено Керакс, Volvo, FH12, ФШ12, ФШ 12, FM12, FM 12, ФМ12, ФМ 12, DAF, XF95, XF 95, XF105, XF 105, Скания 3 серии, Скания 4 серии, Скания 5 серии, Скания Г П Р Т серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CFT с артикулом 35031202. У данной детали есть аналоги с номерами: 09080012A, 095024, 1500252LQV, 1500365LQV, 1502592LQV, 23021204, 26021202. Ролики и ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ролики и ремни двигателя с гарантией от производителя CFT.