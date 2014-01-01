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Ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т артикул 35031202 CFT в Алматы

35031202 CFT Ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т
Производитель / Поставщик CFT
№ Производителя 35031202
Наименование Ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т
Разрывная нагрузка 5т-10т
Длина, м 12
Вес, кг 2.5
Если вы хотите купить ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т, просто позвоните нам! Применяется на MAN TGA, MAN TGS, MAN TGX, Ман Тга, Ман Тгс, Ман Тгх, Mercedes Actros, Мерседес Актрос, Мерседес Аксор, Рено Премиум, Рено Магнум, Рено Керакс, Volvo, FH12, ФШ12, ФШ 12, FM12, FM 12, ФМ12, ФМ 12, DAF, XF95, XF 95, XF105, XF 105, Скания 3 серии, Скания 4 серии, Скания 5 серии, Скания Г П Р Т серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CFT с артикулом 35031202. У данной детали есть аналоги с номерами: 09080012A, 095024, 1500252LQV, 1500365LQV, 1502592LQV, 23021204, 26021202. Ролики и ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ролики и ремни двигателя с гарантией от производителя CFT.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Ремень стяжной 12 метров крепления груза 5-10 т CFT с артикулом 35031202 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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