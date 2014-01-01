|Производитель / Поставщик
|CFT
|№ Производителя
|35031002
|Наименование
|Ремень стяжной крепления груза 10 метров до 10000 кг
|Разрывная нагрузка
|5т-10т
|Длина, м
|10
|Вес, кг
|2.3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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