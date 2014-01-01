Вес, кг 2.3

Если вы хотите купить ремень стяжной крепления груза 10 метров до 10000 кг, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CFT с артикулом 35031002. У данной детали есть аналоги с номерами: 01159E, 01159E01195E, 01195E, 0872900, 0888951, 09080010A, 1500360LQV. Ролики и ремни двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные ролики и ремни двигателя с гарантией от производителя CFT.