Вес, кг 5

Запчасть ремень креп. груза 75мм с н/у 10/20т L=10м Simple представлена по производителю CFT с артикулом 21091006. У данной детали есть аналоги с номерами: 21091006 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремень креп. груза 75мм с н/у 10/20т L=10м Simple, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CFT. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.