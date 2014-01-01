Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298352 Наименование РМК планетарной передачи прав.MAN HP-1352 (надо 5шт)

Запчасть ремкомплект планетарной передачи прав.MAN HP-1352 (надо 5шт) представлена по производителю CEI с артикулом 298.352. У данной детали есть аналоги с номерами: 298352 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект планетарной передачи прав.MAN HP-1352 (надо 5шт) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.