Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298265 Наименование Ремкомплект дифференциала Скания RBP735 RBP835 RP735 RP835 крестовина+2 шестерни+4 сателита+6 шайб

Запчасть ремкомплект дифференциала Скания RBP735 RBP835 RP735 RP835 крестовина+2 шестерни+4 сателита+6 шайб представлена по производителю CEI с артикулом 298.265. Применяется на Scania P G R T серии, Скания 5 серии, Скания 4 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 116633, 122148, 1408146, 2119413, 74170863, 74170864. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить ремкомплект дифференциала Скания RBP735 RBP835 RP735 RP835 крестовина+2 шестерни+4 сателита+6 шайб, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.