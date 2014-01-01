Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298188 Наименование Комплект синхронизатора КПП Скания

Если вы хотите купить комплект синхронизатора КПП Скания, просто позвоните нам! Применяется на Скания 4 серии, Скания 5 серии. Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю CEI с артикулом 298.188. У данной детали есть аналоги с номерами: 131536, 1925293S1, 1926256S1, 1927003S1, 74530881. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI.