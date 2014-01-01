Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298138 Наименование РМК синхронизатора КПП VT1708B/2009B/2014B/2514 VT/VTO2214B Volvo FH/FM 298.138, CEI

Запчасть ремкомплект синхронизатора КПП VT1708B/2009B/2014B/2514 VT/VTO2214B Вольво FH/FM 298.138 CEI представлена по производителю CEI с артикулом 298.138. У данной детали есть аналоги с номерами: 298138 Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект синхронизатора КПП VT1708B/2009B/2014B/2514 VT/VTO2214B Вольво FH/FM 298.138 CEI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.