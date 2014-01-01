Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298096 Наименование Комплект болт+пластина для тормозного диска DAF

Запчасть комплект болт+пластина для тормозного диска Даф представлена по производителю CEI с артикулом 298096. У данной детали есть аналоги с номерами: 03130870234S, 050152, 050153, 0503901, 050585, 10620300, 10620300A. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить комплект болт+пластина для тормозного диска Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.