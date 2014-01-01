Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298060 Наименование РМК дифференцила R650/660/RB660 Scania 2/3/4 серия

Запчасть ремкомплект дифференцила R650/660/RB660 Скания 2/3/4 серия представлена по производителю CEI с артикулом 298.060. У данной детали есть аналоги с номерами: 298060 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дифференцила R650/660/RB660 Скания 2/3/4 серия на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.