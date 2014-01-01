Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298048 Наименование РМК КПП фиксаторов по 4шт AT2412/VT2214B Volvo FH/FM

Запчасть ремкомплект КПП фиксаторов по 4шт AT2412/VT2214B Вольво FH/FM представлена по производителю CEI с артикулом 298.048. У данной детали есть аналоги с номерами: 298048, 293211, 88530614, 20845497, 21141850. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект КПП фиксаторов по 4шт AT2412/VT2214B Вольво FH/FM на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.