Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298037 Наименование РМК дифференциала RVI Premium/Kerax P1345A

Запчасть ремкомплект дифференциала Рено Премиум/Керакс P1345A представлена по производителю CEI с артикулом 298.037. У данной детали есть аналоги с номерами: 298037, 70170168, MDK94101, 5000794101. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия ремкомплект дифференциала Рено Премиум/Керакс P1345A на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.