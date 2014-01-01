Производитель / Поставщик CEI № Производителя 298021 Наименование Установочный комплект синхронизатора 3/4-й передачи КПП ZF 16S151/181/221

Запчасть установочный комплект синхронизатора 3/4-й передачи КПП ZF 16S151/181/221 представлена по производителю CEI с артикулом 298.021. У данной детали есть аналоги с номерами: 298021, 693621, 95534453, 42550179, 42566251, 5001866655, 1315298055. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия установочный комплект синхронизатора 3/4-й передачи КПП ZF 16S151/181/221 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.