Производитель / Поставщик CEI № Производителя 280612 Наименование Фильтр МКПП Скания 3/4/R + задний мост

Запчасть фильтр МКПП Скания 3/4/R + задний мост представлена по производителю CEI с артикулом 280.612. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр МКПП Скания 3/4/R + задний мост, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.