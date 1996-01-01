Производитель / Поставщик CEI № Производителя 280535 Наименование Датчик спидометра Скания 3-серии (1988-1996) GR880/900

Запчасть датчик спидометра Скания 3-серии (1988-1996) GR880/900 представлена по производителю CEI с артикулом 280.535. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик спидометра Скания 3-серии (1988-1996) GR880/900, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.