Производитель / Поставщик CEI № Производителя 221049 Наименование рулевой наконечник Scania M52*1,5 правый (накручивается)

Запчасть рулевой наконечник Скания M52*1 5 правый (накручивается) представлена по производителю CEI с артикулом 221.049. У данной детали есть аналоги с номерами: 221049 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рулевой наконечник Скания M52*1 5 правый (накручивается) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.