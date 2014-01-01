Производитель / Поставщик CEI № Производителя 221029 Наименование Наконечник рулевой тяги C:30/TH:M52x1,5R/L:133 [правая резьба]

Запчасть наконечник рулевой тяги C:30/TH:M52x1 5R L:133 [правая резьба] представлена по производителю CEI с артикулом 221.029. У данной детали есть аналоги с номерами: 221029 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги C:30/TH:M52x1 5R L:133 [правая резьба] на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.