Производитель / Поставщик CEI № Производителя 221005 Наименование Рулевой наконечник левый 95; M48*1.5/30 L=130

Запчасть рулевой наконечник левый 95; M48*1.5/30 L=130 представлена по производителю CEI с артикулом 221.005. У данной детали есть аналоги с номерами: 102556, 221005. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить рулевой наконечник левый 95; M48*1.5/30 L=130, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.