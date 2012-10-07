Производитель / Поставщик CEI № Производителя 221001 Наименование Наконечник рулевой тяги M30x1,5/M24x1,5LHT/L=120mm левая резьба VOLVO FL7,F7/10/12/16,FL10/12,N10/12

Запчасть наконечник рулевой тяги M30x1 5 M24x1 5LHT L=120mm левая резьба Вольво ФЛ 7 F7 10 12 16 FL10 12 N10 12 представлена по производителю CEI с артикулом 221.001. У данной детали есть аналоги с номерами: 221001 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой тяги M30x1 5 M24x1 5LHT L=120mm левая резьба Вольво ФЛ 7 F7 10 12 16 FL10 12 N10 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.