Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220464 Наименование Тяга рулевая поперечная 1528 мм, К30, D = 42 регулируемая с двух сторон

Запчасть тяга рулевая поперечная 1528 мм К30 D = 42 регулируемая с двух сторон представлена по производителю CEI с артикулом 220.464. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая поперечная 1528 мм К30 D = 42 регулируемая с двух сторон, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.