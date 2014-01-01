Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220450 Наименование Тяга рулевая продольная 908 мм, конус 28,6 мм, Ø 52 мм

Запчасть тяга рулевая продольная 908 мм конус 28 6 мм Ø 52 мм представлена по производителю CEI с артикулом 220.450. У данной детали есть аналоги с номерами: 01028965, 01028965B, 0219976947, 110601807030, 258540, A0219976947, VKS6150. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить тяга рулевая продольная 908 мм конус 28 6 мм Ø 52 мм, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.