Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220358 Наименование Тяга рулевая поперечная L= 1522 DAF 75/85CF/CF75/85/95XF/XF95/105

Запчасть тяга рулевая поперечная L= 1522 Даф 75/85CF/CF 75/85/95XF/XF 95/105 представлена по производителю CEI с артикулом 220.358. У данной детали есть аналоги с номерами: 220358 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая поперечная L= 1522 Даф 75/85CF/CF 75/85/95XF/XF 95/105 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.