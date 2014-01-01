Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220281 Наименование Тяга рулевая продольная L=855 DAF CF65-85CF/CF85II

Запчасть тяга рулевая продольная L=855 Даф CF 65 -85CF/CF85II представлена по производителю CEI с артикулом 220.281. У данной детали есть аналоги с номерами: 220281 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=855 Даф CF 65 -85CF/CF85II на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.