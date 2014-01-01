Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220279 Наименование Тяга поперечная рулевая L=1620 RVI Midlum/Premium 96-05--> 220.279

Запчасть тяга поперечная рулевая L=1620 Рено Мидлум/Премиум 96-05-> 220.279 представлена по производителю CEI с артикулом 220.279 . Применяется на FE 240-18, FE 240-22, FE 240-26, FE 280-18, FE 280-22, FE 280. У данной детали есть аналоги с номерами: 220279 Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга поперечная рулевая L=1620 Рено Мидлум/Премиум 96-05-> 220.279 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.