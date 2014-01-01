Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220249 Наименование Тяга рулевая продольная L=820 d=38 MAN TGL 220.249

Запчасть тяга рулевая продольная L=820 d=38 МАН ТГЛ 220.249 представлена по производителю CEI с артикулом 220.249. У данной детали есть аналоги с номерами: 220249, 061320XF9502, 160610, 1743267, 1743267R, 9115049222, EKWA12311. Тяги рулевые и наконечники в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга рулевая продольная L=820 d=38 МАН ТГЛ 220.249 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные тяги рулевые и наконечники с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.