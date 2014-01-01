Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220077 Наименование Тяга продольная рулевая L=876 DAF 65-85 CF 98-->

Запчасть тяга продольная рулевая L=876 Даф 65-85 CF 98-> представлена по производителю CEI с артикулом 220.077. У данной детали есть аналоги с номерами: 220077, 20080350000, 462990, 24253, 35756, II40284F000, ZB4289. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая L=876 Даф 65-85 CF 98-> на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.