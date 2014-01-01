Производитель / Поставщик CEI № Производителя 220057 Наименование Тяга продольная рулевая L=863mm (листовая рессора) VOLVO FH12 (G1/2),FH16 (G1/2) chassis A238753

Запчасть тяга продольная рулевая L=863mm (листовая рессора) Вольво ФШ 12 (G1/2) ФШ 16 (G1 2) chassis A238753 представлена по производителю CEI с артикулом 220.057. У данной детали есть аналоги с номерами: 220057 Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тяга продольная рулевая L=863mm (листовая рессора) Вольво ФШ 12 (G1/2) ФШ 16 (G1 2) chassis A238753 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.