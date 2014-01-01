Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215168 Наименование Диск тормозной (ком-кт 2шт) 432*45*210 N12 Iveco Stralis

Запчасть диск тормозной (ком-кт 2шт) 432*45*210 N12 Ивеко Стралис представлена по производителю CEI с артикулом 215.168. У данной детали есть аналоги с номерами: 215168, 40300202, 030433. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной (ком-кт 2шт) 432*45*210 N12 Ивеко Стралис на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.