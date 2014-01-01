Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215153 Наименование ФВ Диск тормозной VW Crafter

Запчасть фВ Диск тормозной VW Crafter представлена по производителю CEI с артикулом 215153. У данной детали есть аналоги с номерами: 215153, 215153, 030424, 1664079. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фВ Диск тормозной VW Crafter на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.