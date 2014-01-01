Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215087 Наименование Диск тормозной невентилируемый M2000005 (без установочного комплекта) FH12 215.087, CEI

Запчасть диск тормозной невентилируемый M2000005 (без установочного комплекта) ФШ 12 215.087 CEI представлена по производителю CEI с артикулом 215.087. У данной детали есть аналоги с номерами: 215087 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной невентилируемый M2000005 (без установочного комплекта) ФШ 12 215.087 CEI на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.