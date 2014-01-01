Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215081 Наименование Тормозной диск DAF XF

Запчасть тормозной диск Даф XF представлена по производителю CEI с артикулом 215.081. У данной детали есть аналоги с номерами: 215081, 0503901, 713692, K034249K50, M2000069, OR445001, SK312002801. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия тормозной диск Даф XF на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.