Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215052 Наименование Диск тормозной BPW d-430,h-45,10 шпилек

Запчасть диск тормозной БПВ d-430 h 45 10 шпилек представлена по производителю CEI с артикулом 215.052. У данной детали есть аналоги с номерами: 215052 Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной БПВ d-430 h 45 10 шпилек на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.