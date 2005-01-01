Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215042 Наименование диск тормозной SAF D-430,H-130,12 шпилек (schmitz c 2005г)

Запчасть диск тормозной САФ D-430 H 130 12 шпилек (schmitz c 2005г) представлена по производителю CEI с артикулом 215.042. У данной детали есть аналоги с номерами: 215042, 0619995, 230300, 1623800, 504077114, 9069811625, 20796222. Диски тормозные для грузовиков и полуприцепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия диск тормозной САФ D-430 H 130 12 шпилек (schmitz c 2005г) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные диски тормозные для грузовиков и полуприцепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.