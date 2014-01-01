Производитель / Поставщик CEI № Производителя 215028 Наименование Диск тормозной MAN 438*45*135

Запчасть диск тормозной МАН 438*45*135 представлена по производителю CEI с артикулом 215.028. У данной детали есть аналоги с номерами: 1542783, 215028. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить диск тормозной МАН 438*45*135, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.