Производитель / Поставщик CEI № Производителя 196352 Наименование Шестерня КПП ретардера z=59 MAN/DAF/Iveco ZF 16S-151/221

Запчасть шестерня КПП ретардера z=59 МАН/Даф/Ивеко ZF 16S-151/221 представлена по производителю CEI с артикулом 196.352. У данной детали есть аналоги с номерами: 196352, 95531530, 81324250128, 1316233010. Запчасти КПП в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шестерня КПП ретардера z=59 МАН/Даф/Ивеко ZF 16S-151/221 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти КПП с гарантией от производителя CEI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.